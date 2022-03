L’architetto: “Curve? Prima erano attaccate con lo scotch, ora opera completa”

Il parere dell'esperto sul futuro del Franchi

Gianni Pettena , uno dei protagonisti della grande stagione fiorentina dell’Architettura Radicale, ha solo belle parole per il progetto vincitore del bando per la ristrutturazione del Franchi e riqualificazione dell'area di Campo di Marte. Ecco alcuni passaggi della sua intervista al Corriere Fiorentino:

"Anche se ora passa dall’avere una forma a D a una forma a C, è un ottimo progetto. La curva Ferrovia era più che maltrattata, prova lampante che non si dovevamo realizzare altre scale o strutture in cemento per i tabelloni luminosi. Tutti elementi che dimostrano quanto poco abbiamo imparato dalla storia, anche da quella recente. Il progetto cerca di non entrare in competizione col passato a differenza della pesantezza degli interventi precedenti. Lo studio vincitore è una garanzia assoluta della possibilità e della necessità che quest’opera di Nervi ha di essere da una parte difesa e dall’altra attualizzata, senza essere mortificata dall’aggiunta di nuove funzioni. Anzi direi che viene quasi “completata” dalle aggiunte".