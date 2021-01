L’archistar Fuksas risponde a Nardella: “Restyling Franchi? Necessario affrettare i tempi”

Massimiliano Fuksas, architetto di fama internazionale, contattato da La Nazione ha commentato il progetto illustrato ieri da Nardella per il restyling del Franchi. L’archistar sull’accesa diatriba su come procedere al restyling dell’ Artemio Franchi non ha dubbi. La priorità è chiamare i migliori progettisti ma fare alla svelta. Un mix di idee e praticità. La facilità con cui si arenano i cantieri in Italia è uno spettro da non sottovalutare. Queste alcune delle sue parole:

Se io fossi Nardella chiamerei una decina tra i più bravi architetti internazionali e chiederei loro di presentare in tempi rapidi, tipo tre mesi, un progetto di recupero. Necessario un concorso di realizzazione. Chi vince il bando realizza il nuovo Franchi, altrimenti i rischi di trovare ostacoli con il piano attuale aumentano notevolmente.

Ordine Architetti: “Con concorso, Firenze tornerà ad avere stadio di cui andare fiera nel mondo”