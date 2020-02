L’applauso per Astori non ci sarà, ma non cesserà mai: la meraviglia d’esser fiorentini

Destino ha voluto, si legge su La Nazione, che proprio oggi, vicini al secondo anniversario della morte di Davide Astori, proprio a Udine, non si alzerà il solito applauso al minuto numero 13. Ma è sicuramente ciò che avverrà a partire dalla prossima domenica, e in tutte le successive. Firenze vive così gli eventi che la riguardano da vicino, è diversa e speciale, “perché quando Firenze è rivelata al mondo nella luce della sua accecante bellezza, noi ci commuoviamo riflettendo sulla meraviglia che ci è stata consegnata in sorte“. E di fronte al dolore di chi è vicino, come Astori appunto, ma anche come Prandelli che dovette piangere la scomparsa della moglie, la città si unisce al cordoglio a dispetto dei rischi di multe e squalifiche, come nel caso della fascia diversa in onore del Capitano. L’applauso al 13′ è destinato a durare per sempre, a dimostrazione della meraviglia di essere fiorentini.