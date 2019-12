L’appello: “Non togliete lo sport allo stadio Franchi”

Sul Corriere Fiorentino si torna a parlare di stadio, ed in particolare del Franchi dopo le spiegazioni del sindaco Nardella e del soprintendente Pessina. Il quotidiano scrive che si dovrà evitare in maniera assoluta la trasformazione di un luogo pensato al calcio e all’atletica leggera. Il primo “scempio” avvenne sul finire degli anni ’80, quando per l’incombente mondiale di calcio furono spesi 100 miliardi per qualche migliaio di posti in più, eliminando una pista d’atletica di livello internazionale e abbassando di qualche metro il terreno di gioco. Adesso invece per garantire i costi di gestione l’errore da evitare sarebbe quello di fare del Franchi un complesso di case o l’ennesimo centro commerciale, che nulla ha a che fare con la vocazione dell’impianto di Nervi, che anzi aveva pensato ad un secondo ordine di gradinate per portare la capienza ad 80.000 posti.