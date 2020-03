L’appello di Milenkovic: “Ci sono cose peggiori di stare in casa: facciamo questo sacrificio”

Nel momento più difficile dell’emergenza sanitaria, direttamente dalla propria abitazione, il difensore serbo lancia un messaggio tramite Repubblica: «So che può essere difficile rimanere a casa e in alcuni casi, come il mio, persino lontani dai propri cari ma bisogna pensare che ci sono tantissime cose ben più difficili, dure e complicate. Questo è un piccolo sacrifico che bisogna fare per il bene di tutti». Così, ecco alcuni consigli che il difensore viola rivolge a tutti i cittadini in queste settimane di quarantena: «Stando a casa si possono riscoprire tante cose. Si può leggere un buon libro, si può vedere un film, si può anche fare un giro virtuale in uno dei fantastici musei italiani, come gli Uffizi. Proprio per questo rimaniamo tutti a casa, rispettiamo le indicazioni che ci sono state date e sono certo che presto potremo tornare tutti a riabbracciarci. Intanto mando un grandissimo abbraccio virtuale alla fantastica Famiglia Viola e invito tutti ad aderire alla nostra iniziativa Forza e Cuore».