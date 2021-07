L’annuncio della conferma di Pradè slitta: “Semplice formalità”

Nessun annuncio, ma non dovrebbe essere in discussione la prosecuzione del rapporto con il dirigente romano

Il Corriere Fiorentino oggi scrive che il comunicato inerente la conferma del direttore sportivo Daniele Pradè per la prossima stagione, non ancora pubblicato, è in arrivo la prossima settimana. Dalla società viola fanno sapere che si tratta di una semplice formalità, concetto avvalorato dal fatto che il dirigente ha sempre lavorato per la società in prima linea nell'ultimo turbolento periodo.