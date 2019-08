L’analisi: non solo Boateng, è caccia al grande colpo in attacco da affiancare a Chiesa

Kevin-Prince Boateng non basta, la Fiorentina è alla ricerca dell’investimento importante in attacco. Che sia per l’ingaggio di campioni esperti a parametro zero (Ribery o Llorente), oppure per un giovane emergente. La Fiorentina – scrive il Corriere Fiorentino – ha le idee chiare, occorre un giocatore da affiancare a Chiesa che è chiamato alla consacrazione definitiva nell’anno che porta agli Europei.

Sottil sarà confermato come jolly, Vlahovic si alternerà con il Boa a seconda delle esigenze tattiche. Sul mercato è stato cercato Suso, ma il Milan ha deciso di non venderlo. Adesso in cima alle preferenze c’è De Paul, ma per il momento non c’è stato l’affondo definitivo. Anche perché bisogna cedere Simeone (Cagliari o Samp che ha proposto uno scambio con Gabbiadini), Eysseric e Thereau.