L’analisi: è una Fiorentina malata? I sei punti della crisi viola

Questa mattina sul Corriere Dello Sport in edicola troviamo un focus sulla squadra viola. Il tema è naturalmente legato alle prestazioni messe in campo dalla squadra di Prandelli e a una classifica decisamente impietosa dopo soli nove turni. È una Fiorentina “malata” quella che sta faticando in questo inizio di campionato e sul quotidiano si provano ad analizzare i motivi delle difficoltà. E già la premessa che si tratta della peggiore partenza di sempre nell’era dei tre punti non fa stare tranquilli. Se poi pensiamo che il calendario all’orizzonte non darà sicuramente una mano ai viola il piatto è servito.

LA DIFESA – Non è probabilmente il più grave, c’è chi sta peggio dei 15 gol subìti dai viola. Ma a preoccupare è lo spegnimento improvviso che a tratti sembra avere la retroguardia viola. Troppa disattenzione e troppi errori individuali, soprattutto da chi come Caceres e Pezzella dovrebbero invece rappresentare garanzia di esperienza e qualità.

IL GIOCO – Probabilmente questa squadra è costruita male. Non era un organico adatto per Iachini e non lo è per Prandelli. Il tecnico ha già provato diverse alternative tattiche, ma la difficoltà sta nel costruire il gioco. Pulgar è l'unico vero centrale ma non ha le giuste caratteristiche per impostare: potrebbe servire un esperimento, ma il tempo non lo permette.

IL DIECI – È Castrovilli a (dover) dare un senso a questa Fiorentina? Ha sicuramente le qualità più conclamate nella squadra, ma da un mese a questa parte gioca con superficialità e non riesce a incidere. Il 10 è un numero che pesa: non deve essere la squadra a girare attorno a lui, ma lui a far girare la squadra.

FRANCK RIBERY – Da un paio di mesi a questa parte si sono perse le tracce del vecchio Ribery. Sembra lontanissima la gara di classe contro l'Inter. Ovviamente imprescindibile per Prandelli, con le sue giocate può spostare gli equilibri, ma all'intuizione spesso non corrisponde l'azione. Quando "era" Ribery giocava dove voleva e giocava bene.

PARAMETRI ZERO – È aumentato il monte ingaggi? Fisiologico, specie se ci si affida a giocatori arrivati senza contratto: Callejon, Bonaventura, Borja Valero. Nessuno di loro ha ancora offerto un contributo concreto. Inoltre, l'ex Napoli ha portato anche un "problema" di modulo per la sua propensione ad ala. E i gol (7 negli ultimi due campionati) non lo aiutano, così come Ribery. E allora chi segna?

IL PROBLEMA GOL – Appunto, chi segna? Che servirà un attaccante di livello non lo scopriamo oggi. Ribery, Callejon, Kouamé, Cutrone, Vlahovic messi insieme hanno messo a segno appena due reti. I 10 gol segnati dai viola sono il terzo peggior attacco di Serie A e la rete manca da 399′. Se si considera il gol di una punta, invece, il minutaggio dice 558′. Questi numeri sono da retrocessione.