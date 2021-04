L’analisi di TuttoSport: l’anti-juventinite di Firenze non è un alibi

Firenze non ha mai riservato una bella accoglienza per la Juventus, per il quotidiano non è però una scusa

Redazione VN

In casa Juventus, ovviamente, c'è grande rammarico per un risultato deludente e che rischia di compromettere la corsa per la Champions League dell'anno prossimo. TuttoSport, nella sua edizione del giorno, definisce come "pareggino" quello raccolto dai bianconeri a Firenze. Al Franchi, scrive il quotidiano, è scesa in campo una Juve sconnessa e con poche idee che ha letteralmente regalato un tempo agli avversari. Ronaldo, Dybala, Ramsey. Nonostante i tantissimi campioni in campo la Vecchia Signora è sembrata spenta e annebbiata. Soprattutto, il pareggio raccolto non è "per nulla giustificabile con l'antijuventinite che storicamente assale tutto l'ambiente fiorentino", continua il giornale. Il centrocampo bianconero è stato mangiato da quello dei ragazzi di Iachini, bravi a compattarsi quando necessario. Vlahovic è stato strepitoso, sia nel suo ruolo di pivot, sia nel cucchiaio rifilato a Szczesny e che ha regalato una goduria notevole ai tifosi Viola.