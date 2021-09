L’analisi di Repubblica: “Almeno un rinforzo di qualità per reparto”

La lunga estate di trattative si è chiusa ieri sera senza altri affari Il bilancio finale

"Almeno un rinforzo di qualità per reparto, alcune cessioni importanti, la scelta della società di avviare un nuovo ciclo con Vincenzo Italiano in panchina e due permanenze di rilievo: Milenkovic (con rinnovo e prolungamento fino al 2023) e Vlahovic nonostante alcune importanti offerte per il calciatore, con i viola che hanno alzato un muro per non cedere il loro talento. Si è concluso così il lungo calciomercato estivo della Fiorentina, che nella serata di ieri ha certificato come la dirigenza si sentisse già a posto nonostante i rumors delle ultime ore soprattutto sull’esterno offensivo. Alla ripresa degli allenamenti, ieri, erano presenti Barone, Pradè e Burdisso. Lontani dunque dall’hotel di Milano, sede del calciomercato. Le prime due di campionato hanno mostrato le idee del tecnico, tra alcune trame di gioco che già si intravedono e tante novità che dovranno trovare concretezza sul percorso di crescita".