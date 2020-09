Al via oggi la Serie A 2020-21 con Fiorentina-Torino. La Gazzetta dello Sport analizza le venti squadre. Ecco cosa scrive la Rosea sulla squadra di Beppe Iachini:

Orizzonte europeo anche per la Fiorentina, se l’eterno Ribery riesce a evitare gli sgambetti della sorte e continua a trasmettere il suo entusiasmo tecnico. Amrabat, piantato al centro del campo, resta uno dei colpi migliori dell’estate. Bonaventura ha ancora qualcosa di prezioso da trasmettere e Firenze e sembra il contesto giusto per tirarglielo fuori. L’auspicio dell’ambizioso Commisso di una Viola tra le prime 7 non è una sbruffonata. Certo, con o senza Milenkovic e Chiesa, le prospettive cambiano.