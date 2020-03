L’analisi del giuslavorista: “Taglio degli stipendi ai calciatori? È un diritto delle società”

Fabrizio Spagnolo, avvocato e giurista di fama nazionale, si è concesso al Corriere dello Sport per analizzare le questioni legali dell’emergenza Coronavirus nel calcio:

La prestazione lavorativa dei calciatori al momento è oggettivamente impossibile e lo stabilisce il Governo. Questa fattispecie farebbe nascere il diritto della società a decurtare i compensi. Tuttavia la riduzione unilaterale dello stipendio non è possibile. Ogni società dovrebbe trovare un accordo con i calciatori, oppure portarli davanti al giudice.

L’esperto illustra come le conseguenze economiche della crisi saranno devastanti per tutto il paese, in quest’ottica un muro contro muro tra tesserati e presidenti non gioverebbe a nessuno. La chiave sarà l’interpretazione dell’articolo 1464 del codice civile; quando la prestazione di una parte è divenuta parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta.