L’analisi: “Con scelte radicali la situazione sarebbe migliore”

“Commisso e il passo felpato in campagna acquisti Le opportunità ai tempi del Covid sono diminuite“: è il titolo dell’analisi di Paolo Chirichigno su La Nazione. Riportiamo una parte del punto sulla società:

(…) Dato per scontato che i colloqui con Sarri proseguano nelle prossime settimane, appare logico – vista con gli occhi di Commisso – attendere prima di fare un investimento milionario su un nuovo allenatore, anche perché ancora si sa poco sul futuro del campionato. Questo senso di incertezza dilagante ha sicuramente condizionato tutte le società nel fare il mercato, e anche la Fiorentina non ha fatto eccezione. E’ una scelta, non un alibi, sia chiaro. Le nostre perplessità restano, siamo convinti che con decisioni radicali (non ieri, un anno fa) oggi la situazione viola sarebbe diversa, migliore. (…).

Iachini dunque resta, niente scossoni: la nostra opinione è che a meno di cataclismi sportivi, starà in sella fino al termine del campionato. Poi, a giugno, tornerà l’ora delle scelte, anche per la panchina: i colloqui con Sarri potrebbero avere un seguito con un programma sportivo di tre-quattro anni.