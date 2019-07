Lampi di Vlahovic. Montella è convinto di avere tra le mani un bomber, ma deve giocare

Il primo a sbilanciarsi in modo netto fu Milenkovic: “Dusan Vlahovic diventerà uno dei cinque attaccanti più forti del mondo”. Vlahovic non aveva ancora 18 anni e partendo dalla Primavera è iniziata la scalata. Adesso – scrive La Nazione – tre squadre di A lo hanno chiesto alla Fiorentina, tra cui il Brescia e il Genoa (prima di puntare su Pinamonti) e il giovane serbo si sta giocando la possibilità di rubare il posto addirittura a Simeone.

Montella e il suo staff sono convinti di avere per le mani un possibile bomber con il senso del gol nei geni, senza bisogno di ulteriori aggiunte, ma il suo successo dipenderà da molti fattori. E’ sicuro che Vlahovic deve giocare, a Firenze o altrove, perché ha ampiamente dimostrato di meritarsi questa possibilità a livelli alti. E l’impressione è che Dusan sia destinato a restare per giocarsela dall’inizio oppure entrando in corsa.