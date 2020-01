Lakti: “Kumbulla? Non me lo aspettavo, a differenza di Vlahovic. Vi presento Marash”

La Nazione oggi propone un’intervista con Erald Lakti, ex capitano della Primavera di Emiliano Bigica, che da albanese conosce bene il connazionale Marash Kumbulla (SCHEDA), oggetto del desiderio, tra le tante altre, anche della Fiorentina. Lakti è alla prima esperienza tra i professionisti, al Gubbio, in Serie C, dove si sta dimostrando una colonna e, afferma lui stesso, si sta trovando bene e ha spazio, cosa non facile quando si lotta per salvarsi. Il passo in avanti è notevole. “La Fiorentina? La vedo bene, Iachini ha la grinta giusta, come Bigica. Vlahovic non mi ha sorpreso, ha un altro passo e si vede”. Di Kumbulla Lakti sostiene sia un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore, sempre pronto a scherzare. “Non mi aspettavo che sarebbe diventato così forte in poco tempo”. Personalità in campo, paura di nessuno. Una cosa è certa: se ad Erald arrivasse un messaggio da parte di Marash che chiede di Firenze, l’ex viola non avrebbe dubbi e lo indirizzerebbe alla corte di Iachini: “Firenze fa per lui”.