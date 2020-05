L’Aic continua la ‘battaglia’ con Lega e Figc: tante le questioni da chiarire

L’Associazione Italiana Calciatori è in attesa del protocollo che verrà redatto dal Centro Tecnico-Scientifico per la ripresa del campionato e aspetterà dunque tale pubblicazione per convocare un suo direttivo. I rapporti tra Aic e Figc e Lega Calcio non rimangono certamente idilliaci con la prima pronta a far valere tutte le norme di procedura sanitarie e contrattuali.

Come viene riportato questa mattina su le pagine de Il Corriere dello Sport Stadio, sono tante le questioni a cui si richiede una risposta. Dal tema ‘contratti’, in quanto molto spesso la scadenza di un contratto è imposta al 30 Giugno. Pertanto ci si interroga su come comportarsi qualora il campionato dovesse riprendere per e terminare durante l’estate. Come si comporteranno due società già accordatesi in precedenza per la cessione/acquisto di un calciatore o anche un semplice prestito? Si rispetteranno le date di scadenza o dei nuovi contratti pre-firmati?

E i tagli a gli stipendi dei giocatori? Molte società di Serie A intendevano e intendono sia opportuno arrivare a tagliare almeno una se non due mensilità dai contratti dei loro tesserati. Alcuni sarebbero disposti a versare nuovamente tali mensilità ad obiettivo raggiunto. Per le società di Lega Pro sembra esser stata trovata un intesa con un fondo di mille euro stanziato dalla Figc per ogni tesserato integrati ad un conguaglio di cinquecento euro versato dalla propria società.