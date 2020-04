L’agente: “Dilazionare contratti e prestiti unica soluzione. Si punti sui giovani italiani”

La Gazzetta dello Sport propone i pareri dello storico agente Andrea D’Amico sulla questione relativa alla scadenza dei contratti al 30 giugno: “La FIFA è stata chiara suggerendo di dilazionare tutto fino al termine effettivo della stagione, stesso vale per i prestiti secchi”. I riscatti invece possono essere effettuati in teoria come prima, ma serve una regolamentazione ad hoc anche su questo punto. Quanto alle tempistiche della sessione estiva, settembre e ottobre sono i mesi che D’Amico ritiene più plausibili, storcendo il naso all’idea di un mercato fino a dicembre, mentre le squadre giocano. “L’organo calcistico mondiale aiuti le federazioni con le proprie riserve di denaro, adesso è il momento. E dal canto loro, le squadre puntino sui giovani, meglio se italiani: sarà un mercato meno internazionale, ma di grandissimo valore interno”.