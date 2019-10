Lafont, le mani sul futuro. Ma Dragowski chiude la porta

Lafont e Dragowski, una scelta che in estate ha fatto discutere i tifosi. Il francese è stato mandato in prestito biennale al Nantes con la promozione del polacco di ritorno da Empoli. Non un problema, visto che la Fiorentina ha fissato il controriscatto a 10 milioni (due in più del Nantes) e che per ora il classe ’99 sta sfoderando ottime prestazioni, rimanendo costantemente monitorato dallo staff viola. Dragowski invece ha messo le mani sulla porta viola dopo un avvio incerto. Il prolungamento fino al 2023 significa fiducia totale nei suoi confronti, e anche le prestazioni stanno crescendo. Come scrive Repubblica, Pradè ha sempre un occhio di riguardo nei confronti dei portieri. Nella sua prima esperienza in viola ripartì da Lupatelli, stavolta da Terracciano: esperienza e affidabilità al servizio dei più giovani.

ì