L’accusa di Jacobelli: “La Fiorentina a Udine voleva ricordare Astori, zero rispetto”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha scritto un lungo editoriale sul giornale torinese dove si accusa la gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Lega Calcio nelle ultime ore: “C’è modo e modo di squinternare il calendario, facendo un passo avanti e due indietro, andando dalle porte aperte alle porte chiuse ai rinvii delle cinque partite previste senza pubblico, annunciati ufficialmente a meno di sei ore dal fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina. Con tanti saluti al rispetto dei viola, in Friuli da venerdì, dove volevano ricordare Davide Astori a due anni dalla scomparsa di cui Udine fu teatro. […] Quanto ci voleva a non prendere per i fondelli i tifosi dell’Udinese, della Fiorentina, del Milan, del Genoa, del Parma, della Spal, del Sassuolo, del Brescia, della Juve e dell’Inter? Quanto ci voleva a non trattare come pacchi postali i tifosi dell’Atalanta che il mercoledì ricevono il via libera per andare a Lecce, il venerdì sera dicono loro che è stato chiuso il settore ospiti, repentinamente riaperto il sabato mattina?”