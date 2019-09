“Laboratorio Montella. Più coperto contro le big. Poi spazio agli attaccanti“. E’ questo il titolo dell’analisi tattica a cura de La Nazione. La scelta del 3-5-2 contro la Juventus – si legge – sarà riproposta anche contro l’Atalanta perché la squadra nerazzurra gioca con un 3-4-2-1 accostabile, almeno per numero di varianti in attacco, alla conformazione della Juve. E comunque la scelta di «coprirsi di più» contro le squadre più forti è considerata solo un punto di partenza, avendo Montella la possibilità di variare molto in attacco, addirittura con 4 esterni alti di ruolo (Chiesa, Ribery, Ghezzal, Sottil). Le punte centrali poi sono addirittura tre: il falso nove Boateng, i veri nove Vlahovic e Pedro, con quest’ultimo che dovrebbe essere pronto fra un paio di settimane. L’arrivo del brasiliano è stato un imprevisto per Vlahovic. Quante possibilità avrà di giocare, visto che è arrivato un attaccante sul quale la Fiorentina ha investito una ventina di milioni?

Per quanto riguarda il centrocampo, chi sarà l’escluso nel caso in cui la Fiorentina, ipotesi più che possibile, possa giocare con il 3-4-3? Qualcuno pensa che potrebbe essere Badelj a rischiare il posto a favore della coppia Pulgar-Castrovilli e in questo caso la rinuncia al regista sarebbe un controsenso, dopo averlo così tanto inseguito in estate; ma risulta che Montella sia un assoluto sostenitore di Badelj e che mai, a meno di problemi fisici, rinuncerebbe a lui. Una volta l’ha fatto contro il Genoa, quando la Fiorentina era sotto di due gol, proprio per passare al 3-4-3: ma a quanto risulta il caso può ritenersi isolato.

BARONE: “DOMENICA SERVE LA VITTORIA”

