L’abbraccio dei tifosi alla squadra, grande seguito al Dall’Ara per Bologna-Fiorentina

Iniziare subito con il piede giusto il 2020. Non ci vuole molto per capire che sia questo l’obiettivo inseguito da Iachini e dalla sua Fiorentina, attesa da un Bologna affamato di punti. E la città sembra averlo capito, pronta a sostenere la squadra anche da vicino: dopo il bagno di folla degli 8.000 presenti al Franchi il primo dell’anno per l’allenamento a porte aperte, secondo quanto si legge questa mattina su La Repubblica dovrebbero essere circa 2.000 i sostenitori che partiranno alla volta del Dall’Ara. Un abbraccio collettivo significativo, per sostenere la squadra in un momento così delicato e importante della stagione della Fiorentina.