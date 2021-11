La voce sull’Arsenal (non smentita) si aggiunge alle altre: Vlahovic, che caos

Non si placa il tourbillon sul futuro del centravanti serbo della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino riporta che la voce di ieri che parla di un accordo Fiorentina-Arsenal per la cessione diVlahovic a gennaio non ha ricevuto smentite da parte della società viola. Certo, il giocatore non avrebbe accettato, ma tutto questo non fa che aumentare la pressione in un momento, quello della vigilia della gara con la Juve, che già di per sé non è facile da vivere. La Fiorentina teme che dietro i continui rifiuti di Vlahovic ci sia la Juventus, e per questo Commisso ha dato mandato ai suoi dirigenti di provare a venderlo a gennaio. Il motivo del viaggio a Londra di Barone e Pradè, con ogni probabilità, è stato questo. Italiano intanto prova a stemperare la tensione che, nonostante questo, resta palpabile.