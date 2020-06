La voce dei tifosi in giro per l’Europa: ecco i Viola Club nel Vecchio Continente

Frederick ad Amsterdam, Vlatko da Skopje, Francesco a Barcellona, Lorenzo a Berlino. Un club da 100 soci a Bruxelles, Sandor da Budapest, dalla Svizzera Alex a Ginevra e ben 130 iscritti a Locarno. E poi Lorenzo a Londra, Michele in Lussemburgo, Ivan a Malta, Matteo a Parigi, Tiziano a Mosca. Michal dalla Polonia, Thomas dalla Scandinavia e Chloe da Stockport. Sono tutti tifosi viola in giro per l’Europa, annuncia La Nazione, e gestiscono Viola Club, organizzazioni di fan o pagine Facebook dall’ampio seguito per tenere alta la fede gigliata anche fuori dall’Italia. A proposito di Facebook, è stata creata una pagina, “Europa Viola“, per mettere in contatto i vari supporters espatriati. Ma era in programma anche un torneo al Cerreti, annullato poi a causa della pandemia.