“La vittoria della Fiorentina: cuore e modestia hanno prevalso sulla ragione”

“Stavolta ha avuto la meglio Iachini, che in pochi giorni ha saputo trasmettere quel carattere che ha permesso ai suoi di lottare e spingersi alla ricerca delle vittoria anche con un uomo in meno e nel momento più difficile della gara. Quando Gomez, Ilicic e compagni stavano pressando i viola alla ricerca del sorpasso. No, stavolta ha prevalso il cuore. Non la ragione.” (Stadio)

“Sì, impresa, perché conquistata in dieci contro undici, dopo l’espulsione di Pezzella con il risultato ancora in bilico, impresa dopo una prestazione figlia della modestia, del cuore che Beppe Iachini sembra aver collocato al centro del petto della squadra viola”. (Repubblica)

Corriere dello Sport-Stadio e Repubblica sono concordi nelle loro analisi: la vittoria di ieri contro l’Atalanta è la vittoria del cuore.

