La viola riparte da Drago: carattere e maturità per il polacco

La viola riparte da Dragowski. Il portiere polacco è nella piena maturità calcistica ed è pronto per essere ancora protagonista

Solo per numeri uno. No, non è prettamente il sottotitolo di un vecchio programma sportivo, ma anche la questione portiere in casa Fiorentina. Ne parla questa mattina Repubblica, analizzando il profilo dell'attuale titolare viola, Bartlomiej Dragowski, 24 anni ad agosto. Su di lui la società ha puntato dall'estate 2019, poi il primo rinnovo fino al 2023, ma anche con il prestito ad Empoli il portiere non si è mai arreso. La sua crescita, poi, è stata esponenziale: ad oggi deve ancora migliorare con i piedi, specie nella costruzione dal basso e in fase di possesso. Ma i viola non intendono privarsi di lui.