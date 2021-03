Sulle pagine de La Nazione questa mattina viene proposta l’analisi ai raggi X della stagione della Fiorentina. Iniziando dalla difesa, emerge una discontinuità cronica. Sono mancate quelle che fino a poco tempo fa erano le certezze. Il rendimento altalenante di Milenkovic, ma soprattutto quello di capitan Pezzella, ha inciso parecchio. Se i due non si risvegliano i guai continueranno, ammonisce il quotidiano. Biraghi da rivedere, Quarta l’unica nota positiva. Passando all’attacco, più che soddisfacente il rendimento di Vlahovic. Il serbo viene definito un fiore nel deserto, se escludiamo i suoi lampi non ci sono compagni di reparto capaci di marcare il tabellino con continuità. Preoccupante il calo di Kouame, Callejon vicino al disuso e Ribery vittima di numerosi problemi fisici. Per quanto riguarda Kokorin, restano molti dubbi sul presente. La speranza è che possa almeno regalare gioie in prospettiva.

