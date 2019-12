La via smarrita del gol: centrocampo rinforzato e Chiesa-Vlahovic davanti

Ci è più delusa da questo avvio di stagione tra Fiorentina e Torino? E’ la domanda che si pone il Corriere Fiorentino facendo la tara tra la classifica e le ambizioni estive di viola e granata, che avevano mire europee ma adesso si trovano con i due allenatori finiti nel mirino dei tifosi. 18 gol contro i 16 del Torino, in pochi in Serie A segnano di meno. Ma almeno Montella è giustificato: non ha attaccanti da doppia cifra. Non lo è mai stato Ribery, forse lo diventerà Vlahovic, per il momento non lo è Chiesa e Pedro resta un punto interrogativo. Oggi l’occasione per invertire la rotta, con Chiesa-Vlahovic alla ricerca dei gol smarriti. Stesso problema anche per un Torino senza corna.