La Uefa avvisa Federazioni e Leghe. Ecco la nuova data fissata per finire la stagione

Stado a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Uefa ha stabilito una nuova data per definire sul campo le classifiche dei campionati e per indicare i nomi delle squadre che parteciperanno alle coppe europee 2020-21. Abbattutta l’iniziale dead-line del 30 giugno, è stato comunicato alle Federazioni che le stagioni andranno avanti ad ogni costo fino alla nuova data stabilita al 3 agosto. Dalla Fifa arrivano infatti rassicurazioni sulla prospettiva di avere via libera per l’allungamento dei contratti dei giocatori oltre il 30 giugno fino ad arrivare alla fine dei tornei nazionali. Ieri durante l’assemblea in conference call delle società di A il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo hanno letto il documento di giovedì sera nel quale Uefa, Eca ed European Leagues invitano a concludere il 2019-20 anche a costo di giocare fino ad agosto. Sarà quindi vietato chiudere ora la stagione come ha fatto la Pro League belga.