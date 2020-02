La trasferta di Udine e il ricordo del Capitano: in Friuli anche per DA13

Tuttosport sottolinea come la trasferta della Dacia Arena non sarà mai una qualsiasi per la Fiorentina. Tutto quello che è successo dopo il 4 marzo 2018, dai tifosi radunati al Franchi ai ritiri delle maglie numero 13 di Fiorentina e Cagliari in onore del compianto Davide Astori, è storia tristemente nota, ma il calendario dà l’occasione di giocare proprio contro l’Udinese nella settimana del secondo anniversario della scomparsa del Capitano. Di quella squadra rimangono pochi elementi – Badelj, Benassi, Dragowski, Chiesa, Milenkovic, Pezzella; ma tutti condividono l’emozione e il ricordo. Iachini stesso, quando allenava il Sassuolo, diceva di dover portare avanti i valori cari ad Astori. Ci proverà come non mai domani pomeriggio.