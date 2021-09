La tifosa che non ti aspetti: Amalia Culp, dal grande schermo a Capitan Pasqual

La Fiorentina ha una tifosa vip: si tratta di Amalia Culp, attrice americana innamorata di Firenze e della squadra viola

A Hollywood c'è chi tifa viola in maniera sfegatata: Amalia Culp, attrice, è stata alla Mostra del Cinema, anche da concorrente con un film. E' innamorata di Firenze, e questo non è insolito, ma ha anche un'altra passione: la Fiorentina. Tifa viola dall'estate del 2005, quando vide una partita e si sentì come davanti ad un'opera d'arte. "Come in un quadro - dice a La Nazione - anche in campo i personaggi si muovono dentro uno spazio rettangolare: e ognuno fa parte di una geometria più grande, ognuno è fondamentale per l’equilibrio complessivo". Giocatori preferiti? Amalia non ne sbaglia uno: da Dainelli, Ujfalusi, Frey i primi anni, a Toni, Jovetic e Joaquin più tardi, fino a Pasqual, chiamato con riverenza "capitano". "E Giuseppe Rossi, quei goal bellissimi alla Juventus, e Aquilani…"