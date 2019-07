La tabella: Fiorentina, mercato per adesso parsimonioso. Nessuno ha speso di meno

Come possiamo vedere dal grafico di Repubblica, la Fiorentina è la squadra in Italia che al momento ha speso di meno sul mercato [CLICCA PER LEGGERE TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE]. Il quotidiano prende in considerazione il totale delle spese (compresi diritti/obblighi di riscatto) e la spesa reale finora sborsata dai singoli club. Possiamo notare come Cagliari, Sassuolo e Torino abbiano una spesa reale inferiore ai viola, fatta di riscatti o giocatori che verranno pagati in futuro (a cifre anche molto salate), mentre per quanto riguarda la spesa totale la Fiorentina per ora è il fanalino di coda. E’ ancora presto per tracciare delle conclusioni, anche perché il ds Pradè deve sfoltire – e di molto – la rosa prima di poter investire. Per adesso le uscite viola sono di 1,7 milioni (praticamente tutti per Terzic, visto che Terracciano è arrivato a zero).