La tabella di marcia concede un solo KO in 5 partite: Iachini prepara lo sprint

Facciamo un po’ di conti assieme a La Nazione di oggi: visto il calendario della Fiorentina alla ripartenza, servirebbero 9-10 punti nelle prime cinque gare, preventivando un KO soltanto contro la Lazio in trasferta. Le altre avversarie, oltre al Brescia, sono Sassuolo, Parma e Cagliari. Tra giocatori diffidati (Chiesa, Pezzella, Vlahovic, Duncan, Lirola) e massiccio turnover, Iachini ha il suo bel da fare. Preoccupa l’assenza di una delle tifoserie più assidue e calorose d’Italia, sia per il mancato sostegno sia per il mancato incasso, più di tre milioni di euro. Aspettando di capire quali siano le reali condizioni di Ribery, trattato con riguardo in allenamento dai compagni, la preparazione per la sfida alle Rondinelle continua.