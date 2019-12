La strana domenica di Prandelli: tifoso, abbonato e… traghettatore

Con Inter e Roma non si cambierà, e nonostante una vittoria che manca dal 30 ottobre la squadra è compatta e dalla parte di Vincenzo Montella, pronta ad uscire dal tunnel quanto prima. Come scrive La Nazione, c’è un nome il cui nome è stato più volte accostato alla panchina viola, Cesare Prandelli. Lui la squadra l’ha osservata più volte dall’inizio della stagione perché… abbonato. Ecco perché proprio per questo partirebbe avvantaggiato in caso di esonero dell’Aeroplanino, ma è evidente che dovrà essere discusso tutto, a partire dai ‘soli’ sei mesi di contratto. Chi non direbbe certamente di no è invece Beppe Iachini.