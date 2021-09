La storia di Toros, il vice Sarti che non voleva giocare (ma era fortissimo)

Quando il portiere di riserva non ha nessuna pretesa di scendere in campo. Anzi...

L'alternanza fra Dragowski e Terracciano in casa Fiorentina ha spinto La Nazione a tornare indietro nel tempo, alla stagione 1955-'56, quella del primo Scudetto, quando Sarti era il titolare e Riccardo Toros il vice. Toros però non voleva assolutamente giocare, aveva paura di scendere in campo in partita, nonostante in allenamento facesse vedere ottime cose. Sarti, però, ebbe un infortunio abbastanza grave, e Toros dovette giocare ben otto partite, più un'altra in seguito. "Non riesci ad andare giù? Usa i piedi!" diceva al collega, per esortarlo a giocare. Niente. E dire che, una volta rotto il ghiaccio, Toros si dimostrò all'altezza, come si vedeva in allenamento, e giocò un ruolo importante nella vittoria del campionato, il suo secondo consecutivo dopo quello col Milan l'anno prima.