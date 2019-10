La stessa Fiorentina titolare e le alternative da inserire: un turnover da ponderare

Per quattro volte di fila Montella ha schierato la stessa, identica, Fiorentina. Gli stessi uomini titolari, con il cambio in modo ponderato e strategico. Non a caso tra i più utilizzati dalla panchina ci sono Boateng, Vlahovic e Benassi. L’allenatore sta pensando di provare a tornare al tridente con una punta vera e, in attesa di Pedro, l’indiziato numero uno è proprio il giovane serbo. Nessuna fretta però, perché chi gioca ora sta rendendo anche più del previsto. In chiave turnover e per rompere gli equilibri a gara in corso potrebbero tornare utili lo stesso Benassi, Sottil e Ghezzal. Alternative che Montella dovrà inserire al momento opportuno per evitare che qualcuno possa sentirsi escluso. Lo scrive La Repubblica.

