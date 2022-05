La statistica: vittoria assicurata, se la Fiorentina sblocca su rigore

E' successo contro Atalanta (2 volte), Cagliari, Spezia e Roma

Il Corriere dello Sport si concentra su una curiosa statistica relativa alla capacità della Fiorentina di sbloccare il punteggio su rigore. Contro la Roma sono bastati 82 secondi a Gonzalez per conquistarsi il penalty che ha aperto le danze. La Fiorentina è così salita a quota 10 rigori a favore in campionato, terzo club alle spalle di Napoli e Inter, ferme a 13 e 11. Grazie alla trasformazione dell’argentino i viola hanno interrotto un digiuno dagli undici metri che in Serie A durava addirittura dal 5 dicembre: da quel giorno, quando ad esultare dal dischetto era stato Vlahovic contro il Bologna, si sono succeduti gli errori dello stesso serbo (con il Genoa), di Biraghi (a Cagliari) e del nuovo arrivato Piatek (al Picco, contro lo Spezia), che però a Bergamo in Coppa Italia ne aveva realizzato uno, salvo poi fallire il secondo e fare gol sulla respinta del portiere.

Con la rete realizzata da Gonzalez alla Roma sono salite a sei le partite in stagione nelle quali la squadra di Italiano, dopo essere passata in vantaggio con un rigore sul punteggio di 0-0, ha poi alla fine vinto: era già accaduto in due circostanze con l’Atalanta, sia in campionato che in Coppa, contro l’Udinese a fine settembre e nelle sfide casalinghe del mese successivo al cospetto di Cagliari e Spezia.