Non ci sono ancora certezze per tempi e modalità di ripresa del calcio italiano. La Stampa racconta sull’edizione odierna l’incontro tra FIGC e il Comitato Scientifico del Governo. Il quotidiano torinese spiega come questo summit non sia servito a sciogliere i dubbi sul protocollo che consentirebbe la ripresa ai club di Serie A. Ad aumentare la preoccupazione sono sopratutto i nuovi casi di positività, annunciati ieri tra Fiorentina e Sampdoria (mentre giungono indiscrezioni anche da Milano, sponda rossonera…). Restano principalmente perplessità sulle modalità di isolamento dei contagiati e sui tamponi da eseguire sui loro contatti, ad essere più preoccupati sono i calciatori stranieri.

LEGGI ANCHE