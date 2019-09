Primato addio. Dopo un anno e mezzo al comando della A, la Juventus viene disarcionata dall’Inter. Due punti sotto, e poteva andar peggio perché lo zero a zero di Firenze è oro colato. I bianconeri – si fa per dire: la mise rinnega i colori, non solo le strisce – interpretano una pessima partita, sballottati dagli attacchi rivali che non vanno a segno solo per foga o sfortuna. Incide tra i viola l’assenza di un centravanti classico, d’un uomo d’area tutto istinto e potenza, in realtà proprio la rinuncia diventa chiave d’una prestazione convincente.