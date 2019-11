Un’altra formazione quasi da inventare per Vincenzo Montella, quella di domani contro il Parma. Ma è nella tempesta che viene fuori il temperamento del comandante (che stavolta sarà in panchina dopo la squalifica di mercoledì). E così, dopo essersi affidato sempre agli stessi interpreti per 7 partite di fila, ora c’è il dubbio tra Boateng e Vlahovic. Ma secondo l’edizione odierna di Repubblica nel 4-3-3 di domani può essere la prima chance da titolare anche per Ghezzal. Boccciato invece Sottil, poco performante nel 3-5-2 a tutta fascia. A centrocampo tornano i tre intoccabili (Benassi torna a sedere in panchina), mentre pochi dubbi sembrano esserci – forzatamente – in difesa: out Pezzella, Caceres e Lirola, torna Ranieri dalla squalifica e può essere rispolverato Ceccherini, che ha giocato solo 11 minuti quest’anno. Ma la linea più probabile sembra quella composta da Venuti, Milenkovic, Ranieri e Dalbert, con il livornese pronto eventualmente a subentrare.