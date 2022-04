La spedizione dei Mille: mini-esodo verso Torino per sostenere i viola

Il dato sulle presenze viola all'Allianz Stadium

La prima finale dell’era Commisso, otto anni dopo l’ultima volta, è lì, ad un 1-0 di distanza. Saranno un migliaio quelli che si metteranno in viaggio verso il Piemonte per sostenere la Fiorentina in casa della Juventus, diverse centinaia quelli che partiranno da Firenze, molti dei quali con mezzi privati, gli altri arriveranno direttamente dal Nord. Considerato il turno infrasettimanale e la distanza, si tratta comunque di un mini-esodo, leggiamo su La Nazione.E la posta in palio è troppo alta anche per lasciarsi prendere da questioni di orgoglio come in nodo iscrizione al sito della Juve per i biglietti. Il resto di Firenze, quello che non si metterà in viaggio, resterà incollato davanti alla tv, nella speranza di poter festeggiare due volte, per la vittoria e per l’eliminazione della Juventus di Vlahovic.