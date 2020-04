La solidarietà dei tifosi viola contro il Coronavirus

A Firenze anche i tifosi viola scendono in campo per aiutare e dare sostegno ai più bisognosi colpiti dal Coronavirus. Come si legge stamani su Il Corriere dello Sport Stadio, se da una parte nelle settimane scorse il patron viola aveva chiesto ai suoi supporters di rispondere presente di fronte alla raccolta fondi “Forza e Cuore”, negli ultimi giorni i tifosi viola si stanno mobilitando sul territorio verso i più bisognosi e quelli che il Coronavirus l’hanno vissuto personalmente.

L’associazione “Dalla Curva Fiesole con tutto il cuore” ha già raccolto una somma superiore a quattro mila euro. Nelle scorse settimane sempre i tifosi viola avevano donato delle mascherine alla Misericordia di Firenze.