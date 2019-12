La società ha deciso: addio a Montella. I nomi dei possibili sostituti

Il futuro di Montella sembra deciso, nelle prossime ore è atteso l’esonero. Due punti in sette partite sono troppo pochi per cercare di ribaltare una situazione sfavorevole e già ampiamente in salita. La Fiorentina è ufficialmente in crisi. Adesso i vertici societari si consulteranno per prendere una decisione che appare inevitabile (l’esonero), scegliendo tra i tecnici disponibili il nome del sostituto. Le voci che circolano parlano di Spalletti, Prandelli, Iachini o Ballardini (ieri all’Artemio Franchi), con l’aggiunta dell’outsider Di Biagio che tanto fa storcere il naso a molti tifosi gigliati. Sarà un fine settimana per-natalizio di alta tensione in casa viola, con possibili e clamorose novità in arrivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.