La settimana di Commisso, il presidente è pronto a rituffarsi nella questione stadio

Rocco Commisso è pronto a vivere intensamente l’ultimo giorno di mercato, secondo quanto riportato da La Nazione il patron viola resterà chiuso in hotel fino alle 20, in costante contatto con Pradè e Barone diretti verso Milano. Nei prossimi giorni invece si tornerà a parlare di infrastrutture, con il progetto definitivo del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli che verrà illustrato tramite una conferenza. Poi si passerà alla questione stadio, con l’ultima parola in arrivo entro la fine del mese, quando Commisso (le parole di Nardella sul patron viola) tornerà negli Usa.

