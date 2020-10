La Serie A studia le alternative: dalla “bolla” ai playoff

Il campionato di Serie A è appeso al filo dei contagi e per evitare il fallimento dell’intero sistema esiste solo una strada: continuare a giocare. E allora stanno nascono varie idee tra cui l’ipotesi “bolla” come scrive La Repubblica. Tutte le squadre chiuse in ritiro — sul modello della Nba — anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Nel frattempo, però, sempre più società sembrano ventilare la possibilità di non giocare, in caso di assenze: se poi il Giudice sportivo decidesse per il rinvio di Juve-Napoli sarebbe quasi un liberi tutti. E con pochissime date per recuperare i match, sempre più società stanno aprendo a una vecchia suggestione che in passato avevano invece bocciato: decidere il campionato attraverso i play-off.