La Serie A in ritiro permanente: mezze squadre vanno in hotel. La Fiorentina…

“Un nuovo raduno, che anche per il protocollo federale richiama il modello di «preparazione estiva». Alla ripresa degli allenamenti i giocatori si ritroveranno in ritiro: non solo, i luoghi frequentati da squadra e personale coinvolto dovranno essere sanificati. Il centro sportivo, le palestre, gli spogliatoi, ma anche gli hotel in cui le squadre soggiorneranno in mancanza di una sede propria”. Così scrive La Gazzetta dello Sport, che poi traccia un quadro della situazione: Juventus, Milan, Napoli, Lecce, Lazio e Cagliari hanno ampie strutture a disposizione per poter stabilire l’intero gruppo squadra. Situazioni al limite per Inter, Atalanta e Roma, che dovranno aumentare il numero di camere nei rispettivi centri sportivi, già attrezzati. Chi invece dovrà optare per l’hotel sono Genoa, Sampdoria, Torino, Spal, Bologna, Sassuolo, Udinese, Brescia, Verona e anche Fiorentina.