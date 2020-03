La Serie A conta i danni dell’epidemia: si va da un minimo di 167 milioni fino a quasi 800

Come riportato da Stadio, oggi sono previste alcune riunioni tra gli uomini della Lega Serie A e i consulenti di Deloitte per sistemare i documenti da sottoporre all’attenzione della Figc. Un prospetto si riferirà al caso di mancata ripartenza del campionato, con un ammanco complessivo di base pari a 720 milioni. L’altro prospetto sarà relativo a una conclusione posticipata del campionato: questo prevede un “rosso” di circa 167 milioni. Il governo sa che il mondo dello sport deve fare i conti con un danno ingente e, anche se questa non è certo la priorità del Paese, è consapevole che prima o poi dovrà intervenire. Anche perché il calcio dà lavoro direttamente a 80.000 persone ed è la terza industria italiana.