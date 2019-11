La serata perfetta di Venuti, jolly di difesa con tanto di assist

La Nazione si concentra su Lorenzo Venuti, autore dell’assist per il gol di Castrovilli contro il Sassuolo, e considerato ormai un jolly da Vincenzo Montella. Una serata c0sì l’aspettava da tempo, da quando, a nove anni, ha lasciato Incisa Valdarno per indossare la maglia della Fiorentina. A Reggio Emilia è stata la rivincita della classe operaia perché al centro di questa storia c’è un ragazzo semplice con una famiglia umile sempre nei suoi pensieri e passato attraverso prove difficili: la prima esperienza tra i professionisti è coincisa con un infortunio al ginocchio che ha tenuto fuori il terzino per un’intera stagione e che ne ha messo a rischio la carriera. Era il 2014 e la città che l’ospitava era Pescara, dove Venuti ha conosciuto la fidanzata Augusta, laureata in lingue e adesso fashion blogger di successo, che mercoledì dall’Abruzzo ha esultato per il passaggio vincente della sua dolce metà. La stessa reazione dei genitori di Lorenzo, che ieri hanno riabbracciato loro figlio per una cena senza eccedere nei festeggiamenti, proprio come piace al terzino. Che in ogni caso, per celebrare al meglio il primo assist con la Fiorentina, ha scelto di dedicare il suo gesto al piccolo Tommaso, figlio dell’amico di una vita Niccolò Betti, venuto alla luce un mese fa ma con già sulle spalle una maglia numero 23 viola.