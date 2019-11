La sconfitta di Cagliari e le tante responsabilità di Montella. Vlahovic ne è la riprova

La Fiorentina è uscita dalla Sardegna Arena con le ossa rotte e travolta dal bel gioco della squadra di Maran. Questa mattina Benedetto Ferrara sulle pagine de La Repubblica si concentra proprio sulla prestazione della squadra e su gli alibi di “eccesso di gioventù” cercati dal tecnico Montella a fine gara. Inutile nascondersi dietro l’eccesso di gioventù quando il divario tra le due squadre è stato cosi netto. E per lo più se proprio alcuni giovani, ieri e nelle precedenti giornate sono stati i “migliori” in campo. Ieri a Cagliari è stato Vlahovic a confermare tale “regola”, sfruttando la prima vera occasione data e ripagando alla fine con una doppietta. Non serve nascondersi dietro certi alibi di fronte ad una sconfitta del genere. Serve solo prendersi le proprie responsabilità.