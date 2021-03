Amrabat, l’infortunio alla schiena non gli fa perdere la Nazionale

Come riportato da il Corriere Fiorentino, nonostante l’infortunio allo schiena che lo ha tenuto fuori in campionato, Sofyan Amrabat ha risposto alla convocazione della Nazionale. La speranza è che il centrocampista marocchino ritrovi presto salute e serenità in vista del finale di stagione tirato che attende la Fiorentina. Il suo contributo sarà necessario per affrontare la dispendiosa ed estenuante lotta salvezza che assai facilmente drena le energie. Il giocatore che è costato di più nella storia della Fiorentina (20 milioni di euro più 1,5 di bonus) non può trasformarsi in un rimpianto ingombrante. Il feeling con Prandelli va recuperato e dalla prossima settimana sarà di nuovo a Firenze per un nuovo inizio.

