La scelta (quasi) definitiva di Iachini: Pulgar scalza Badelj, sarà lui il regista

Domani sarà più che mai al centro dell’attenzione. Per due motivi, come scrive il Corriere Fiorentino. Primo perché per Erick Pulgar quella col Bologna non è una partita come la altre. Secondo perché il cileno giocherà al centro del gioco viola. Iachini ha infatti deciso: fuori Badelj e regia affidata al cileno. Come riporta il quotidiano, Iachini ha lasciato intendere che questa può essere una svolta definitiva. A testimoniarlo sono anche i movimenti di Pradè sul mercato, visto che il ds viola cerca un centrocampista dall’identikit preciso: forte fisicamente e capace di interrompere l’azione. Un giocatore di gamba, che protegga una difesa diventata improvvisamente fragile.